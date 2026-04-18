Атлетико – Реал Сосьєдад: де дивитися фінал Кубку Іспанії

У суботу,18 квітня, відбудеться вирішальний матч Кубку Іспанії з футболу, в якому зустрінуться Атлетико Мадрид та Реал Сосьєдад.

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Відеотрансляцію поєдинку можна подивитися на ОТТ-платформі Maincast TV.

У півфіналі команда Дієго Сімеоне у видовищній боротьбі вибила Барселону, а Реал здолав Атлетик. Зауважимо, що "матрацники" за свою історію здобули 10 титулів Кубку, а Сосьєдад ставав чемпіоном три рази.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом протистояння є Атлетико, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,86. Натомість на звитягу Реала можна поставити з коефіцієнтом 4,15, на нічию в основний час – 3,75.

