У центрального захисника Реала діагностували бактеріальний ентероколіт

Мадридський Реал повідомив про проблеми зі здоров'ям у 23-річного іспанського захисника команди Рауля Асенсіо.

Медична служба клубу провела обстеження та діагностувала у гравця бактеріальний ентероколіт (прим. – запалення слизової оболонки тонкої та товстої кишок). Наразі Асенсіо перебуває у себе вдома, де проходить необхідний курс лікування. Терміни його повернення до тренувань залежатимуть від подальшого розвитку хвороби.

У поточному сезоні Асенсіо провів за "вершкових" 31 матч у всіх турнірах, забивши 2 голи та віддавши 1 результативну передачу.

Чинний контракт іспанця з мадридським клубом розрахований до 30 червня 2031 року, а його трансферна вартість складає 25 мільйонів євро (за даними Transfermarkt).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що інший центральний захисник "вершкових" Давід Алаба покине команду влітку на правах вільного агента.