Жирона зіграла внічию з Еспаньйолом у стартовому матчі 7-го туру Ла Ліги

У п'ятницю, 26 вересня, відбувся матч 7-го туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2025/26, в якому Жирона приймала Еспаньйол.

Поєдинок завершився внічию 0:0.

Як відомо, у старті господарів поля вийшов український нападник Владислав Ванат, який відіграв 78 хвилин та був замінений на Стуані. Водночас Віктор Циганков пропускав матч через травму, а голкіпер Владислав Крапивцов залишився у резерві.

Ця нічия дозволила підопічним Мічела Санчеса набрати 3 бали та піднятися на 19-те місце турнірної таблиці. Втім, Мальорка, яка ще свій матч не зіграла, навіть у разі нічиєї скине Жирону назад на останню сходинку.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

7-й тур, 26 вересня

Жирона – Еспаньйол 0:0

Нагадаємо, у 7-му турі в дербі зійдуться Атлетико та Реал. Зустріч відбудеться в суботу, 27 вересня, на стадіоні "Метрополітано". Стартовий свисток пролунає о 17:15 за київським часом.