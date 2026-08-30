Реал знищив Малагу в 3-му турі Ла Ліги
У неділю, 30 серпня, трьома матчами продовжилася програма 3-го туру іспанської Ла Ліги з футболу сезону-2026/27.
Так, у першій зустріч ігрового дня Реал вдома розгромив Малагу. Ще у першому таймі у складі "вершкових" відзначилися Беллінгем та Мбаппе, а ще один гол у власні ворота забив Ерреро.
Малага так нічим і не змогла відповісти, ба більше, вже у компенсований арбітром до другого тайму час пропустили вчетверте – остаточну крапку поставив Гюлер.
Пізніше між собою зіграють Депортиво та Валенсія, а Сельта прийме Атлетик.
Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга
3-й тур, 30 серпня
Реал Мадрид – Малага 4:0 (3:0)
Голи: 1:0 – 19 Беллінгем, 2:0 – 26 Ерреро (аг), 3:0 – 30 Мбаппе, 4:0 – 90+1 Гюлер
- 20:30 Депортиво – Валенсія
- 22:30 Сельта – Атлетик
Напередодні Атлетико розібрався із Севільєю, а Леванте розгромив Бетіс.