Зірковий одноклубник Миколенка заснув п'яним у барі після гучної вечірки

Богдан Войченко — 28 квітня 2026, 17:03
The Sun
Зірковий одноклубник Миколенка заснув п'яним у барі після гучної вечірки

Півзахисник Евертона Джек Гріліш, права на якого належать Манчестер Сіті, опинився в центрі уваги під час відновлення після операції.

Футболіста, який наразі не грає через травму, помітили в одному з барів Манчестер, де він проводив час із друзями.

Гріліш з'явився у закладі вдень, однак вже за годину його зафіксували сплячим просто за столом. Кадри швидко розлетілися мережею, викликавши активне обговорення серед уболівальників.

Після операції гравець певний час пересувався з гіпсом, згодом перейшов на спеціальний захисний чобіт і навіть використовував колінний самокат для розвантаження ноги.

Наразі Евертон вагається щодо повноцінного трансферу Джека, проте готовий взяти гравця в оренду ще на один сезон.

Раніше повідомлялося, що Гріліш у нетверезому стані зізнався у любові до Манчестер Сіті.

