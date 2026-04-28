Зірковий одноклубник Миколенка заснув п'яним у барі після гучної вечірки

Півзахисник Евертона Джек Гріліш, права на якого належать Манчестер Сіті, опинився в центрі уваги під час відновлення після операції.

Футболіста, який наразі не грає через травму, помітили в одному з барів Манчестер, де він проводив час із друзями.

Гріліш з'явився у закладі вдень, однак вже за годину його зафіксували сплячим просто за столом. Кадри швидко розлетілися мережею, викликавши активне обговорення серед уболівальників.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Jack Grealish was spotted completely asleep at a table in a rooftop bar in Manchester, surrounded by glasses and bottles of cocktails after an afternoon of drinks with his friends.



Після операції гравець певний час пересувався з гіпсом, згодом перейшов на спеціальний захисний чобіт і навіть використовував колінний самокат для розвантаження ноги.

Наразі Евертон вагається щодо повноцінного трансферу Джека, проте готовий взяти гравця в оренду ще на один сезон.

Раніше повідомлялося, що Гріліш у нетверезому стані зізнався у любові до Манчестер Сіті.