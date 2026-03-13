Атлетико готовий відпустити одного зі своїх лідерів до АПЛ, але не в Барселону

Керівництво Атлетико готове розглянути варіант із продажом свого нападника Хуліана Альвареса вже найближчим часом.

Про це повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, мадридський клуб готовий відпустити форварда в один з клубів АПЛ, якщо сума трансферу складе не менше 85 мільйонів євро.

Водночас там виключили перехід гравця до Барселони. "Матрацники" категорично відмовляються посилювати прямого конкурента в Ла Лізі за будь-яку ціну.

Раніше повідомлялося, що в послугах 25-річного аргентинця зацікавлені лондонські Арсенал та Челсі, які вже провели попередні переговори з представниками Альвареса щодо можливого трансферу.

Зауважимо, що в АПЛ Альварес виступав в період з 2022 по 2024 рік, двічі ставши з Манчестер Сіті чемпіоном Англії та вигравши Лігу чемпіонів у сезоні-2022/23.

Як відомо, гравці Атлетико взяли участь у стильній промокампанії до серіалу Netflix "Гострі картузи".