Атлетико готовий відпустити одного зі своїх лідерів до АПЛ, але не в Барселону

Олексій Мурзак — 13 березня 2026, 20:26
Керівництво Атлетико готове розглянути варіант із продажом свого нападника Хуліана Альвареса вже найближчим часом.

Про це повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, мадридський клуб готовий відпустити форварда в один з клубів АПЛ, якщо сума трансферу складе не менше 85 мільйонів євро.

Водночас там виключили перехід гравця до Барселони. "Матрацники" категорично відмовляються посилювати прямого конкурента в Ла Лізі за будь-яку ціну.

Раніше повідомлялося, що в послугах 25-річного аргентинця зацікавлені лондонські Арсенал та Челсі, які вже провели попередні переговори з представниками Альвареса щодо можливого трансферу.

Зауважимо, що в АПЛ Альварес виступав в період з 2022 по 2024 рік, двічі ставши з Манчестер Сіті чемпіоном Англії та вигравши Лігу чемпіонів у сезоні-2022/23.

Як відомо, гравці Атлетико взяли участь у стильній промокампанії до серіалу Netflix "Гострі картузи".

Ви серйозно? Сімеоне емоційно захистив Альвареса на тлі критики від журналіста
Ексфорвард Манчестер Сіті зацікавив два топклуби АПЛ
Барселона відмовилася підписувати Хуліана Альвареса
Три гравці Атлетіко пропустять наступний матч збірної Аргентини
Зірка Атлетико прокоментував чутки щодо можливого трансферу в Барселону або ПСЖ

