Атлетико готовий відпустити одного зі своїх лідерів до АПЛ, але не в Барселону
Керівництво Атлетико готове розглянути варіант із продажом свого нападника Хуліана Альвареса вже найближчим часом.
Про це повідомляє Diario Sport.
За інформацією джерела, мадридський клуб готовий відпустити форварда в один з клубів АПЛ, якщо сума трансферу складе не менше 85 мільйонів євро.
Водночас там виключили перехід гравця до Барселони. "Матрацники" категорично відмовляються посилювати прямого конкурента в Ла Лізі за будь-яку ціну.
Раніше повідомлялося, що в послугах 25-річного аргентинця зацікавлені лондонські Арсенал та Челсі, які вже провели попередні переговори з представниками Альвареса щодо можливого трансферу.
Зауважимо, що в АПЛ Альварес виступав в період з 2022 по 2024 рік, двічі ставши з Манчестер Сіті чемпіоном Англії та вигравши Лігу чемпіонів у сезоні-2022/23.
