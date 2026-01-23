Українська правда
Ексфорвард Манчестер Сіті зацікавив два топклуби АПЛ

Володимир Максименко — 23 січня 2026, 10:00
Колишня зірка Манчестер Сіті Хуліан Альварес, який виступає в Атлетико, може повернутись до Англії. 

Про це повідомляє Teamtalk.

У послугах 25-річного аргентинця зацікавлені лондонські Арсенал та Челсі, які вже провели попередні переговори з представниками Альвареса щодо можливого трансферу.

Сам форвард незадоволений своїм становищем у Мадриді, а тому готовий розглянути пропозиції від інших команд.

В сезону-2025/26 Альварес зіграв 28 матчів у всіх турнірах, в яких забив 11 м'ячів та віддав п'ять результативних передач. Гравцем Атлетико нападник став у 2024 році – тоді сума трансферу склала 75 млн євро +20 млн бонусами. 

Зауважимо, що в АПЛ Альварес виступав в період з 2022 по 2024 рік, двічі ставши з Манчестер Сіті чемпіоном Англії та вигравши Лігу чемпіонів у сезоні-2022/23.

Раніше Арсенал віддав одного зі своїх талантів в оренду до Марселя.

