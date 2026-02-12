Українська правда
Лаціо стало останнім півфіналістом Кубка Італії

Денис Іваненко — 12 лютого 2026, 07:22
Болонья поступилася Лаціо в межах 1/4 фіналу Кубка Італії.

Основний час зустрічі завершився внічию – на гол Сантьяго Кастро римляни відповіли влучним ударом Тіджані Носліна.

За регламентом турніру не передбачений додатковий час, тож команди перейшли до серії післяматчевих пенальті. Одинадцятиметрові краще виконали гравці Лаціо – 4:1.

Кубок Італії
1/4 фіналу, 11 лютого

Болонья – Лаціо 1:1 (1:0) – серія пенальті 1:4

Голи: 1:0 – 30 Кастро, 1:1 – 48 Нолін

Раніше повідомлялося, що Аталанта пробилась у півфінал, яка й стане суперником Лаціо. В іншій парі за фінал будуть боротись Інтер і Комо.

