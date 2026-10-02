Пенуел відібрав очки у Атлета в 9 турі Другої ліги

У п'ятницю, 2 жовтня, одним матчем у Групі Б стартував дев'ятий тур Другої ліги чемпіонату України з футболу сезону-2026/27.

Аутсайдер групи Пенуел, вдома зумів відібрати очки у одного з лідерів, київського Атлета. Матч довелося переривати через повітряну тривогу в Кривому Розі.

Чемпіонат України – Друга ліга, Група Б

9 тур, 2 жовтня

Пенуел – Атлет – 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 69 Череватий (автогол), 1:1 – 78 Барановський

Завдяки цій перемозі Атлет набрав 12 очок і тепер ділить лідерство у турнірній таблиці Групи Б Другої ліги з Карбоном. Пенуел перервав серію з 5 поразок поспіль, проте залишається на останньому місці в групі.

Нагадаємо, минулого тижня у восьмому турі Атлет вдома програв запорізькому Металургу.