Пенуел відібрав очки у Атлета в 9 турі Другої ліги
У п'ятницю, 2 жовтня, одним матчем у Групі Б стартував дев'ятий тур Другої ліги чемпіонату України з футболу сезону-2026/27.
Аутсайдер групи Пенуел, вдома зумів відібрати очки у одного з лідерів, київського Атлета. Матч довелося переривати через повітряну тривогу в Кривому Розі.
Чемпіонат України – Друга ліга, Група Б
9 тур, 2 жовтня
Пенуел – Атлет – 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 – 69 Череватий (автогол), 1:1 – 78 Барановський
Завдяки цій перемозі Атлет набрав 12 очок і тепер ділить лідерство у турнірній таблиці Групи Б Другої ліги з Карбоном. Пенуел перервав серію з 5 поразок поспіль, проте залишається на останньому місці в групі.
Нагадаємо, минулого тижня у восьмому турі Атлет вдома програв запорізькому Металургу.