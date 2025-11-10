Аталанта звільнить Юрича з посади головного тренера та призначить на його місце екснаставника Фіорентини
Аталанта найближчим часом оголосить про звільнення головного тренера Івана Юрича.
На посаді наставника клубу його змінить колишній тренер Фіорентини Раффаеле Палладіно, повідомив інсайдер Фабріціо Романо.
Палладіно покинув Фіорентину після завершення сезону. У попередній кампанії "фіалки" фінішували шостими в турнірній таблиці Серії А та вийшли до півфіналу Ліги конференцій.
Юрич очолив Аталанту лише в червні поточного року. За минулий сезон він пережив два звільнення – з Роми та Саутгемптона.
Під його керівництвом команда здобула 4 перемоги в 15 матчах у всіх турнірах.
Наразі клуб з Бергамо йде на 13-му місці у чемпіонаті Італії, маючи 13 очок після 11 зіграних матчів.
Нагадаємо, вчора, 9 листопада, Аталанта розгромно програла Сассуоло в межах 11 туру Серії А.