Аталанта запропонує Гасперіні новий контракт
Один з лідерів італійської Серії А Аталанта спробує втримати Джан П'єро Гасперіні на посаді головного тренера команди.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Клуб готовий запропонувати фахівцю новий контракт до 2027 року із можливістю пролонгації ще на сезон.
Цікаво, що раніше сам Гасперіні казав, що залишить Аталанту після сезону-2024/25 та не має намір продовжувати угоду, яка наразі розрахована до 2026 року.
Гасперіні очолює бергамасків з липня 2016-го. Під його керівництвом Аталанта виграла перший в історії єврокубок, бергамаски здолали Баєр у фіналі Ліги Європи.
Зазначимо, що після перемоги в фіналі ЛЄ італійський тренер відмовив клубу Англійської Прем'єр-ліги. Також Гасперіні активно цікавиться Рома, яка хоче, щоб він став заміною Клаудіо Раньєрі на наступний сезон.