Він не буде тренером Роми: Раньєрі висловився щодо свого наступника
Клаудіо Раньєрі
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Наставник Аталанти Джан П'єро Гасперіні не очолить Рому з наступного сезону.
Про це заявив нинішній тренер римського клубу Клаудіо Раньєрі, слова якого наводить TUTTOmercatoWEB.
"Хто б не прийшов, він знає, що він повинен працювати добре. Рома хоче піднятися на вершину. Новий тренер знатиме, що ми не можемо робити божевільні покупки. Хто б не прийшов, ми повинні підтримувати і допомагати йому.
Гасперіні буде новим тренером клубу? Ви можете виключити всіх, кого ви згадали. Гасперіні не буде тренером Роми", – сказав Раньєрі.
Нагадаємо, Клаудіо Раньєрі очолює Рому тимчасово і залишить посаду наприкінці сезону. Одним із головних претендентів на заміну йому в Римі називали саме Гасперіні, який влітку планує покинути Аталанту.