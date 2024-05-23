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Керівництво Аталанти спробує підписати новий контракт із Гасперіні

Станіслав Лисак — 23 травня, 22:20
Керівництво Аталанти спробує підписати новий контракт із Гасперіні

Керівництво Аталанти проведе зустріч із головним тренером команди Джан П'єро Гасепріні.

Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто.

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Після перемоги над Баєром у фіналі Ліги Європи бергамаски хочуть продовжити угоду з італійським фахівцем. Нинішня угода клубу та Гасперіні спливає влітку 2025 року.

Нагадаємо, що Аталанта свій перший єврокубковий матч провела у вересні 1962 року. Через 60 років і 261 день вони виграли Лігу Європи. Це найдовша пауза між першою грою і першим трофеєм. І загалом це другий тріумф бергамасків на елітному рівні: раніше вони вигравали лише Кубок Італії у 1963 році.

Аталанта Джан П`єро Гасперіні Чемпіонат Італії, Серія А

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