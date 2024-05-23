Гасперіні: Перемоги над такими командами, як Баєр, додають блиску

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні вважає, що перемоги бергамасків над іменитими суперниками на шляху до тріумфу у Лізі Європи, додають блиску командним здобуткам.

Слова досвіченого фахівця цитує УЄФА.

"Ми, звісно, показали чудову гру, і нам потрібно було зіграти проти такої команди на хорошому рівні. За минулі роки ми зіграли дуже багато подібних матчів, і лише цього сезону взяли трофей. Судити Аталанту слід лише за цим сезоном і всім тим, що ми зробили.

Я дуже пишаюся всією Італією. Перемога з Аталантою, мабуть, одна із футбольних казок.

Це був пік наших останніх років. Вийти у фінал Ліги Європи вже було престижно і ми виграли тут у топ-команд. Ми обіграли Спортінг, який є чемпіоном Португалії. Ми грали проти Ліверпуля, коли вони були лідерами Прем'єр-ліги. Ми грали проти Марселя, який є дуже гарною командою і сьогодні обіграли чемпіонів Німеччини. Перемоги над такими великими командами додають блиску нашим здобуткам", — сказав Гасперіні.