Аталанта — Баєр: де дивитися фінал Ліги Європи

Італійська Аталанта зіграє з німецьким Баєром у фіналі Ліги Європи УЄФА сезону-2023/2024.

Матч відбудеться на стадіоні "Авіва" у Дубліні, Ірландія. Початок — о 22:00 за київським часом, 22 травня.

Дивитися поєдинок онлайн в Україні можна на медіасервісі MEGOGO.

Нагадаємо, що Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.

Фінальний поєдинок Ліги Європи сезону-2023/2024 обслуговуватиме бригада арбітрів на чолі з румуном Іштваном Ковачем;

Для Аталанти це перший єврокубковий фінал в історії;

У сезоні-1988/89 Баєр виграв Кубок УЄФА;

Минулий найкращий результат Аталанти в ЛЄ — стадія чвертьфіналу в сезонах-1990/91 та 2021/22;

Баєр зіграв проти італійських клубів 27 матчів (+6=7-14);

Аталанта проти німців провела 10 матчів (+3=3-4);

В Лізі Європи італійські та німецькі команди зустрічалися в фіналі тричі. Рахунок 2:1 на користь італійців;

Загалом у фіналі єврокубків італійці та німці зіграли між собою шість разів. Рахунок рівний — 3:3

Команди забивали щонайменше 2 м'ячі у 12 із попередніх 14 іграх Аталанти у ЛЄ;

У 25 останніх матчах у Лізі Європи Аталанта в основний час зазнала лише двох поразок (14 перемог та 9 нічиїх);

Безпрограшна серія Баєра у ЛЄ складає 13 матчів (9 перемог та 4 мирові).

У 12 останніх матчах леверкузенців у Лізі Європи лише один раз команди забивали менше ніж 2 м'ячів;

Баєр забивав щонайменше двічі в основний час у 7 із попередніх 8 матчів у ЛЄ;