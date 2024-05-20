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Аталанта — Баєр: онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи

Станіслав Лисак — 20 травня, 13:35
Аталанта — Баєр: онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи

Ліга Європи УЄФА сезону-2023/2024
Фінал, 22 травня
Стадіон "Дублін Арена" (Ірландія)
Головний арбітр — Іштван Ковач

Аталанта (Бергамо, Італія) — Баєр (Леверкузен, Німеччина)

Аталанта зустрінеться з Баєром у фіналі Ліги Європи УЄФА сезону-2023/2024.

Матч відбудеться у середу, 22 травня, на "Дублін Арені" в столиці Ірландії. Початок — о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині, починаючи з 21:45.

Аталанта Ліга Європи Баєр Леверкузен

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