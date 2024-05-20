Аталанта — Баєр: онлайн-трансляція фіналу Ліги Європи

Ліга Європи УЄФА сезону-2023/2024

Фінал, 22 травня

Стадіон "Дублін Арена" (Ірландія)

Головний арбітр — Іштван Ковач

Аталанта (Бергамо, Італія) — Баєр (Леверкузен, Німеччина)

Аталанта зустрінеться з Баєром у фіналі Ліги Європи УЄФА сезону-2023/2024.

Матч відбудеться у середу, 22 травня, на "Дублін Арені" в столиці Ірландії. Початок — о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію поєдинку в цій новині, починаючи з 21:45.