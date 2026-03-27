Пішов з життя колишній півзахисник збірної Шотландії та Арсенала

Колишній півзахисник збірної Шотландії, Арсенала та Астон Вілли Алекс Кроплі пішов із життя у віці 75 років.

Про це повідомляє пресслужба бірмінгемців. Деталі додає Yahoo Sports.

"Астон Вілла глибоко засмучена звісткою про смерть колишнього гравця та переможця Кубку ліги Алекса Кроплі, який пішов із життя у віці 75 років. Усі члени клубу висловлюють співчуття родині та друзям Алекса у цей надзвичайно важкий час", – йдеться у дописі англійського клубу.

Причина смерті не розголошується. Раніше стало відомо, що шотландець захворів на деменцію в 2020-му році.

Півзахисник розпочав професійну кар'єру в 1968 році у Гіберніані, з яким виграв Кубок шотландської ліги у 1972 році. У грудні 1974 року він перейшов до лондонського Арсенала, але через подвійний перелом ноги грав мало.

А вже згодом за 125 тисяч фунтів стерлінгів футболіст приєднався до Астон Вілли, здобувши з командою Кубок англійської ліги у 1977 році. Пізніше він виступав за Торонто Бліззард і Портсмут, але зрештою завершив кар'єру у 31 рік через постійні проблеми з травмами.

У складі "левів" Алекс Кроплі провів 83 матчі та забив 7 голів. Протягом виступів за Гіберніан гравець зіграв 199 поєдинків і відзначився 49 забитими м'ячами, а також провів 2 зустрічі за національну збірну Шотландії.

Нагадаємо, напередодні, 26 березня, у віці 79 років помер колишній італійський нападник Джузеппе Савольді, який у 1975 році перейшов із Болоньї в Наполі за рекордні на той час 1,2 мільйона фунтів.