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Ювентус наблизився до підписання воротаря збірної Аргентини

Олег Дідух — 16 серпня 2026, 13:43
Ювентус наблизився до підписання воротаря збірної Аргентини
Еміліано Мартінес
Getty Images

Голкіпер Астон Вілли та збірної Аргентини Еміліано Мартінес близький до переходу в туринський Ювентус.

Про це повідомляє The Athletic.

За їхньою інформацією, туринці зробили нову пропозицію щодо трансферу Мартінеса, і вона дуже близька до вимог Астон Вілли. Англійський клуб хоче отримати за свого воротаря 10 мільйонів євро, Ювентус запропонував 7 мільйонів плюс 3 мільйони можливих бонусів.

Минулого тижня повідомлялося про те, що головний тренер Астон Вілли Унаї Емері переконав Мартінеса залишитися в Астон Віллі.

33-річний воротар виступає за Астон Віллу з 2020 року, в минулому сезоні на його рахунку 44 матчі за англійських клуб, у яких Мартінес пропустив 49 голів і провів 13 матчів "на нуль".

Астон Вілла Ювентус Еміліано Мартінес

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