Астон Вілла підписала 18-річного таланта з Туреччини

Астон Вілла оголосила про підписання контракту з 18-річний центральним захисником Касимпаши Ясіном Озджаном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Оборонець цей сезон дограє у складі турецького клубу.

Сума трансферу за інформацією ЗМІ склада 7 млн євро.

У поточному сезоні на рахунку Озджана 21 матч, у яких віддав одну гольову передачу.

Раніше бірмінгемці оголосили про перехід нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда та півзахисника ПСЖ Марко Асенсіо.

Напередодні Астон Вілла вибила Тоттенгем з Кубку Англії та у наступному раунді зіграє проти Кардіфф Сіті.