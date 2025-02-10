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Астон Вілла підписала 18-річного таланта з Туреччини

Олександр Булава — 10 лютого 2025, 21:59
Астон Вілла підписала 18-річного таланта з Туреччини
Астон Вілла

Астон Вілла оголосила про підписання контракту з 18-річний центральним захисником Касимпаши Ясіном Озджаном.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються. Оборонець цей сезон дограє у складі турецького клубу.

Сума трансферу за інформацією ЗМІ склада 7 млн євро.

У поточному сезоні на рахунку Озджана 21 матч, у яких віддав одну гольову передачу.

Раніше бірмінгемці оголосили про перехід нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда та півзахисника ПСЖ Марко Асенсіо.

Напередодні Астон Вілла вибила Тоттенгем з Кубку Англії та у наступному раунді зіграє проти Кардіфф Сіті.

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