Астон Вілла підписала 18-річного таланта з Туреччини
Астон Вілла
Астон Вілла оголосила про підписання контракту з 18-річний центральним захисником Касимпаши Ясіном Озджаном.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди не розголошуються. Оборонець цей сезон дограє у складі турецького клубу.
Сума трансферу за інформацією ЗМІ склада 7 млн євро.
У поточному сезоні на рахунку Озджана 21 матч, у яких віддав одну гольову передачу.
Раніше бірмінгемці оголосили про перехід нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда та півзахисника ПСЖ Марко Асенсіо.
Напередодні Астон Вілла вибила Тоттенгем з Кубку Англії та у наступному раунді зіграє проти Кардіфф Сіті.