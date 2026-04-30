Ексзахисник Манчестер Юнайтед та Інтера оголосив про завершення кар'єри

Колишній захисник Манчестер Юнайтед та Інтера, а нині гравець Іпсвіч Таун Ешлі Янг повідомив про намір завершити кар'єру футболіста наприкінці поточного сезону.

Футболіст оголосив про це у своєму інстаграмі. Деталі розкриває BBC.

У своїй заяві Янг написав, що його шлях у професійному спорті тривав 23 роки. Він згадав стадіони, на яких грав протягом кар'єри. Він також заявив, що в останньому турі (46-му) Чемпіоншипу проти КПР він сподівається допомогти своій команді здобути путівку до Англійської Прем'єр-ліги.

"Від "Сефтон-роуд" до "Вікарейдж-роуд", від "Вілла-Парку" до "Вемблі", від "Олд Траффорд" до "Сан-Сіро", знову до "Вілла-Парку", до "Гудісон-Парку" і, нарешті, до "Портман-роуд". Це була така подорож, про яку я міг тільки мріяти, коли був хлопчиком! Але у цієї мрії має бути кінець, і субота може стати останньою грою моєї професійної кар'єри. 23 роки й все! Продовження буде…".

Гра відбудеться 2 травня, початок матчу запланований о 14:30 за київським часом. "Сині" наразі посідають 2 місце у турнірній таблиці, випереджаючи Міллволл лише на 1 заліковий бал.

Також 40-річний англієць заявив, що йому головне піти на своїх умовах.

"Я знав, що рано чи пізно доведеться прийняти це рішення. Я вже не молодий, і моє тіло теж почало давати про себе знати. Для мене головне – піти на своїх умовах. Я знаю, що оголосив про завершення кар'єри зараз, але для мене головне – це повернути цей клуб у Прем'єр-лігу".

Зазначимо, що протягом кар'єри Янг провів 766 матчів на клубному рівні та забив 86 голів та віддав 111 асистів. Він захищав кольори Вотфорда, Астон Вілли, Манчестер Юнайтед, Інтера та Евертона.

У складі "манкуанців" гравець виграв Прем'єр-лігу, Лігу Європи та став володарем Кубку Англії. Разом з "нерадзуррі" він здобув титул чемпіона Італії. Також в активі Янга 39 поєдинків за національну збірну Англії.

Нагадаємо, що напередодні колишній бразильський півзахисник Сан-Паулу та Челсі Оскар повідомив про завершення кар'єри у віці 34 років. Таке рішення гравець ухвалив після детальної кардіодіагностики через зупинку серця під час тренування.