Власники Астон Вілли планують придбати французький клуб

Олег Дідух — 11 травня 2026, 18:44
Власники Астон Вілли, компанія V Group, планують придбати ще один футбольний клуб.

Про це повідомляє The Athletic.

За їхньою інформацією, йдеться про французький Ансі, який виступає у Лізі 2 – другому за силою дивізіоні чемпіонату Франції. Переговори тривають уже кілька місяців і зараз близькі до успішного завершення.

До мережі клубів V Sports наразі входять Астон Віллі, японський Віссел Кобе та іспанський Реал Уніон. Також у V Sports укладені партнерські угоди з американським Коламбус Крю та івуарійським АСЕК Мімозас.

Нагадаємо, минулого тижня Астон Вілла вийшла у фінал Ліги Європи, пройшовши Ноттінгем Форест. У вирішальному поєдинку команда 20 травня у Стамбулі зіграє з німецьким Фрайбургом.

