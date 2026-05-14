Опція Роми щодо викупу Малена автоматично активована

Олег Дідух — 14 травня 2026, 15:29
Опція викупу Ромою форварда Астон Вілли Доніелла Малена автоматично активована.

Про це повідомляє Філіппо Біафора.

Взимку поточного року Рома орендувала нападника у Астон Вілли з опцією викупу. Згідно з умовами угоди, опція автоматично активується в разі виходу Роми в Лігу Європи або Лігу чемпіонів на наступний сезон.

Напередодні Інтер у фіналі Кубку Італії обіграв Лаціо 2:0. Перемога римлян означала би, що вони отримають путівку в Лігу Європи.

Оскільки команда Мауріціо Саррі зазнала поразки, ще одне місце в Лізі Європи буде розігране через Серію А: дві путівки дістануться командам, які посядуть 5 і 6 місця. Оскільки Рома вже точно не завершить сезон нижче за 6 місце, опція викупу Малена активована автоматично.

Втім, ще наприкінці квітня повідомлялося про те, що Рома планує викупити нідерландського нападника незалежно від підсумків сезону. Нещодавно Мален встановив новий рекорд Серії А.

