Ювентус зберіг ключового гравця перед стартом нового сезону

Вінгер Ювентуса Кенан Їлдиз не змінить клуб під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, питання можливого відходу 21-річного футболіста навіть не розглядалося. Ще декілька місяців тому Ювентус дав зрозуміти, що не має наміру продавати турецького гравця, підписавши з ним новий контракт до 2030 року.

Кенан Їлдиз приєднався до Ювентуса влітку 2022 року, залишивши академію мюнхенської Баварії у статусі вільного агента.

У минулому сезоні в активі гравця 47 матчів у всіх турнірах, де він відзначився 11 голами та 10 асистами.

Нагадаємо, Серія А визнала Їлдиза зіркою, що сходить.

Раніше повідомлялося, що норвезький нападник мадридського Атлетико Александер Серлот узгодив умови особистого контракту з Ювентусом.