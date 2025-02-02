Не тільки Рашфорд: Астон Вілла орендує колишнього одноклубника Луніна

Астон Вілла та ПСЖ погодили умови оренди Марко Асенсіо, який не має стабільного ігрового часу в Парижі.

Про це повідомляє журналіст The Athletic Девід Орнстейн.

За інформацією джерела, клуби домовилися про "суху" оренду 29-річного іспанця – в угоді не буде опції чи зобов'язання викупу контракту футболіста.

При цьому зазначається, що англійський клуб погодився повністю покрити затрати на зарплату Асенсіо.

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Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері є давнім шанувальником Асенсіо та був зацікавлений у його підписанні в попередні трансферні вікна.

Марко Асенісо приєднався до ПСЖ влітку 2023 року, перейшовши з Реала в статусі вільного агента.

За півтора роки в столиці Франції іспанець записав на свій рахунок 7 голів та 11 асистів у 47 матчах.

Нагадаємо, що Астон Вілла домовилася з Манчестер Юнайтед щодо оренди Маркуса Рашфорда, який пропустив останні 12 матчів команди через рішення головного тренера Рубена Аморіма.