Вовк став змієм: Інтер оголосив про перехід одноклубника Довбика
Нікола Залевський
Інтер Мілан
Гравець Роми Нікола Залевський тимчасово змінив клубну прописку, перейшовши на правах оренди до Інтера.
Про цей трансфер "нерадзуррі" повідомили на своєму сайті.
23-річний поляк дограє сезон-2024/25 на "Джузеппе Меацца". За короткострокову оренду команда Сімоне Індзагі заплатила 600 тисяч євро.
В угоді між клубами також прописана опція викупу контракту футболіста за 6-6,5 мільйона.
Після того, як Рому очолив Клаудіо Раньєрі, Нікола Залевський втратив місце в основному складі команди Артема Довбика.
Цього сезону футболіст взяв участь у 17 матчах (817 хвилин), записавши на свій рахунок 3 результативні передачі.
Раніше Артем Довбик назвав причину свого невдалого дебюту за римський клуб.