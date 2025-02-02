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Вовк став змієм: Інтер оголосив про перехід одноклубника Довбика

Олексій Погорелов — 2 лютого 2025, 00:47
Нікола Залевський
Нікола Залевський
Інтер Мілан

Гравець Роми Нікола Залевський тимчасово змінив клубну прописку, перейшовши на правах оренди до Інтера.

Про цей трансфер "нерадзуррі" повідомили на своєму сайті.

23-річний поляк дограє сезон-2024/25 на "Джузеппе Меацца". За короткострокову оренду команда Сімоне Індзагі заплатила 600 тисяч євро.

В угоді між клубами також прописана опція викупу контракту футболіста за 6-6,5 мільйона.

Після того, як Рому очолив Клаудіо Раньєрі, Нікола Залевський втратив місце в основному складі команди Артема Довбика.

Цього сезону футболіст взяв участь у 17 матчах (817 хвилин), записавши на свій рахунок 3 результативні передачі.

Раніше Артем Довбик назвав причину свого невдалого дебюту за римський клуб.

Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик Інтер Мілан Нікола Залевський

Інтер Мілан

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