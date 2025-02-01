Астон Вілла все ж орендує зіркового вінгера Манчестер Юнайтед – Романо

Вінгер Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд на правах оренди перейде в Астон Віллу.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, орендна угода діятиме до червня 2025 року.

Зазначається, що клуби уже завершують угоду, а перемовини знаходяться на фінальному етапі.

Також Романо повідомив, що Вілла покриватиме зарплату Рашфорда, наразі ведуться дискусії щодо пункту про викуп.

🚨🟣🔵 Marcus Rashford and Aston Villa, deal close as negotiations are now progressing to the final stages.



Loan move until June, salary covered and discussions ongoing about buy clause.



📲 Rashford has also spoken to Unai Emery, he’s aware of Aston Villa desire to get him. pic.twitter.com/OOCFHa9CoR — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2025

Сам гравець вже спілкувався з головним тренером бірмінгемського клубу Унаї Емері та знає про бажання команди отримати його.

У нинішньому сезоні Рашфорд взяв участь у 24 матчах у всіх турнірах, у яких він відзначився 7-ма голами та 3-ма результативними передачами.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до літа 2028 року. Згідно з інформацією Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 55 млн євро.