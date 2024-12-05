Реакція була дуже пристойна: Ашур – про нічию з Рухом

Головний тренер Полісся Імад Ашур вважає, що його команда показала правильну реакцію на пропущений гол від Руха (1:1) та була близькою до перемоги у грі.

Про це він сказав у післяматчевому коментарі в ефірі УПЛ ТБ. Його слова наводить пресслужба Полісся.

"Чи була схема 3-5-2 заточена саме під Рух чи награвалась раніше? Тут йшлась мова про ігрові кондиції гравців, про поточний стан складу. Безпосередньо була ідея в тому, що в цій грі буде достатньо багато боротьби. В нас останнім часом є певні кадрові проблеми, точкові, але вони ключові. Саме через це ми прийняли рішення сьогодні наситити певну зону на полі більшою кількістю гравців. Але ідея не була в тому, щоб ми грали менш проактивно, хоча у володінні в першому тайму було не стільки конструктиву, як нам хотілось. У перерві зробили корективи, на мою думку, навіть зберігаючи ту структуру було достатньо багато позитивних моментів. Єдине, що моменти вирішуються, помилка, що призвела до голу й вплинула на результат, вона вирішує дуже багато всього. Але реакція була така, за яку можу лише подякувати хлопцям. Вона була дуже пристойна, і було видно, що ми хотіли не тільки зрівняти рахунок, а й перевести результат матчу на нашу користь", – розповів Ашур.

Також тренер відповів на запитання про пропущений гол на старті другої половини ри та контроль м'яча.

"Це не може бути приємно. Якщо брати такі вислови як логіка гри, то це відбувається проти логіки гри. Гра, вона не підкорюється логіці, вона складається з моментів, яких ти не передбачиш заздалегідь, не прорахуєш. Коли йдеться мова про критичні моменти, то так буває, ми все рівно маємо відмітити те, що це не найбільш явні моменти, що призвели до взяття воріт, але є й інше, безумовно. Дуже хочу подякувати сьогодні хлопцям за реакцію, бо, звісно, неприємно було пропускати цей м’яч нікому. Реакція була дуже непогана, на мою думку, сьогодні, могли якби ці емоції нас не вимушували більш пришвидшувати гру. Десь можливо, обирати не оптимальне рішення, могли сьогодні більш вплинути на результат. Але такі помилки, що призводять до пропущених м’ячів й ті м’ячі, які ми пропускаємо ніколи не можуть й, очевидно, не підуть нам на користь", – заявив Ашур.

Полісся здобуло 1 бал та посідає 5-те місце у турнірній таблиці чемпіонату України з 24 очками, у Руха 20 балів та 7 позиція. У наступному турі команди знову зустрінуться між собою. Матч відбудеться 9 грудня у Житомирі.

Напередодні нічиєю завершився матч лідерів першості – Динамо та Олександрії.