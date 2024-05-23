Барселона досягла домовленості з Фліком — джерело

Іспанська Барселона досягла домовленості з німецьким тренером Ганс-Дітером Фліком.

Про це повідомляє видання AS.

За інформацією джерела, зустріч фахівця зі спортивним директором "блаугранас" Деко та членом Спортивної комісії Бояном Кркічем завершилась успішно. Сторони домовились про співпрацю протягом наступних двох сезонів.

Видання також наголошує на важливості вирішення контрактної ситуації з нинішнім тренером Хаві Ернандесом та його штабом, адже Барселона поки не повідомляла керманичу про завершення співпраці. Офіційне рішення буде прийнято лише після матчу останнього туру Ла Ліги проти Севільї 26 травня.

Раніше ми повідомляли, що Флік виграв конкуренцію у Роберто Де Дзербі (Брайтон) та Рафаеля Маркеса (Атлетик) на посаду тренера Барселони.

Барселона розпочала пошуки нового тренера, попри те, що каталонці та Хаві оголосили про продовження співпраці.

Нагадаємо, Лапорту розлютили слова фахівця про поганий економічний стан клубу.