Флік — головний кандидат на посаду тренера Барселони

Колишній тренер Баварії та збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік може очолити Барселону.

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра.

Зазначається, що німецький фахівець є лідером в гонці за посаду, на яку претендують також Роберто Де Дзербі (Брайтон) та Рафаель Маркес (Атлетик).

Раніше з'являлась інформація, що Барселона розпочала пошуки нового тренера, попри те, що каталонці та нинішній керманич Хаві оголосили про продовження співпраці.

Нагадаємо, Лапорту розлютили слова фахівця про поганий економічний стан клубу.