Флик анонсував повернення Ямала

Головний тренер Барселони Ганс-Діттер Флік заявив, що вінгер каталонців Ламін Ямал зможе взяти участь у півфіналі Суперкубка Іспанії проти Атлетика з Більбао.

Цитує тренера Фабріціо Романо.

"Ламін тренується вже кілька днів. Він готовий і зможе зіграти завтра", – заявив Флік.

Напередодні 17-річний гравець уперше після травми, отриманої 15 грудня, тренувався разом з партнерами по Барселоні. Зазначимо, що іспанець зазнав травми зв'язок гомілковостопного суглоба 1 ступеня в матчі 17 туру іспанської Ла Ліги проти Леганеса (0:1).

Матч з Атлетико відбудеться у середу, 8 січня. Початок о 21:00 за київським часом.

Ямал є однією з головних зірок Барселони в нинішньому сезоні. 17-річний вінгер провів 21 поєдинок, забив 6 голів та віддав 12 асистів.