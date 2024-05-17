Майбутнє Хаві під питанням: президент Барселони розлючений словами наставника
Президента Барселони Жоана Лапорту розлютили слова головного тренера команди Хаві Ернандеса про поганий економічний стан клубу.
Про це повідомляє COPE.
За інформацією джерела, майбутнє іспанського спеціаліста в каталонському клубі тепер під питанням, попри те, що раніше сторони оголосили про продовження співпраці.
Нагадаємо, у поточному сезоні Барселона залишиться без титулів. Підопічні Хаві вилетіли з 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, розгромно поступившись ПСЖ у домашньому поєдинку.
Також поразка підопічних Хаві у матчі 34 туру Ла Ліги проти Жирони зробила чемпіоном мадридський Реал, а Кубок Іспанії вперше за 40 років виграв Атлетик з Більбао. Саме він вибив каталонців у чвертьфіналі.
За два тури до кінця Барселона посідає 2 сходинку в турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи Жирону на 4 бали.