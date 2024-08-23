Микитишин: Кривбасу не може бути соромно за матч проти Бетіса
Футболіст криворізького Кривбаса Артур Микитишин прокоментував програний матч раунду плейоф Ліги конференцій іспанському Бетісу (0:2).
Слова півзахисника цитує клубна пресслужба.
"Мені гра сподобалась. Ми виглядали непогано. Так, поступились 0:2, але у нас були моменти. Ми створювали гольові можливості, не боялись грати.
Дуже хотіли забити, але сьогодні не вийшло, на жаль. Будемо працювати, аби у подальшому краще реалізовувати свої моменти.
Оцінка Бетіса? Так, це команда з Ла Ліги, топ-суперник. Вони контролюють мʼяч, а також грають у футбол та дають це робити супернику.
В цілому, повторюсь, Кривбасу не може бути соромно за цей матч. Але, на жаль, результат в першому поєдинку не на нашу користь", — сказав Микитишин.
Кривбас матиме шанс відігратися через тиждень, 29 серпня, в Севільї. Саме після гри у відповідь і вирішиться, хто з команд проб'ється до групового етапу Ліги конференцій.
Відзначимо, що Кривбас починав свій єврокубковий шлях у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. За сумою двох матчів команда Юрія Вернидуба з рахунком 1:3 поступилася Вікторії Пльзень.