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Микитишин: Кривбасу не може бути соромно за матч проти Бетіса

Руслан Травкін — 23 серпня, 10:15
Микитишин: Кривбасу не може бути соромно за матч проти Бетіса
Артур Микитишин
Кривбас

Футболіст криворізького Кривбаса Артур Микитишин прокоментував програний матч раунду плейоф Ліги конференцій іспанському Бетісу (0:2).

Слова півзахисника цитує клубна пресслужба.

"Мені гра сподобалась. Ми виглядали непогано. Так, поступились 0:2, але у нас були моменти. Ми створювали гольові можливості, не боялись грати.

Дуже хотіли забити, але сьогодні не вийшло, на жаль. Будемо працювати, аби у подальшому краще реалізовувати свої моменти.

Оцінка Бетіса? Так, це команда з Ла Ліги, топ-суперник. Вони контролюють мʼяч, а також грають у футбол та дають це робити супернику.

В цілому, повторюсь, Кривбасу не може бути соромно за цей матч. Але, на жаль, результат в першому поєдинку не на нашу користь", — сказав Микитишин.

Кривбас матиме шанс відігратися через тиждень, 29 серпня, в Севільї. Саме після гри у відповідь і вирішиться, хто з команд проб'ється до групового етапу Ліги конференцій.

Відзначимо, що Кривбас починав свій єврокубковий шлях у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. За сумою двох матчів команда Юрія Вернидуба з рахунком 1:3 поступилася Вікторії Пльзень.

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