Арсенал зацікавився двома гравцями Борнмута: один з них може замінити Зінченка

Лондонський Арсенал зацікавлений у підписанні вінгера Антуана Семеньо та лівого захисника Мілоша Керкеза, які виступають за Борнмут.

Про це повідомляє CaughtOffside.

За інформацією джерела, Семеньо може виступити дублером Букайо Саки, а Керкез замінить українця Олександра Зінченка або Кірана Тірні, оскільки вони обоє будуть продані влітку 2025 року. Зазначається, що "вишні" оцінюють дует у 80 млн євро, але така ціна не влаштовує Мікеля Артету.

У сезоні-2023/24 Семеньо провів на полі 36 матчів, у яких відзначився 8 голами та 2 асистами. Його вартість портал Transfermarkt оцінює у 20 млн євро. Керкез у попередньому розіграші відіграв 33 поєдинки, відзначившись гольовою передачею.

Зазначимо, що Олександр Зінченко, який виступає за "канонірів", напередодні потрапив у рейтинг найкращих гравців в історії футболу за незвичним показником.