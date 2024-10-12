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Арсенал зацікавився двома гравцями Борнмута: один з них може замінити Зінченка

Андрій Яросименко — 12 жовтня, 15:50
Арсенал зацікавився двома гравцями Борнмута: один з них може замінити Зінченка
Олександр Зінченко
Getty images

Лондонський Арсенал зацікавлений у підписанні вінгера Антуана Семеньо та лівого захисника Мілоша Керкеза, які виступають за Борнмут.

Про це повідомляє CaughtOffside.

За інформацією джерела, Семеньо може виступити дублером Букайо Саки, а Керкез замінить українця Олександра Зінченка або Кірана Тірні, оскільки вони обоє будуть продані влітку 2025 року. Зазначається, що "вишні" оцінюють дует у 80 млн євро, але така ціна не влаштовує Мікеля Артету.

У сезоні-2023/24 Семеньо провів на полі 36 матчів, у яких відзначився 8 голами та 2 асистами. Його вартість портал Transfermarkt оцінює у 20 млн євро. Керкез у попередньому розіграші відіграв 33 поєдинки, відзначившись гольовою передачею.

Зазначимо, що Олександр Зінченко, який виступає за "канонірів", напередодні потрапив у рейтинг найкращих гравців в історії футболу за незвичним показником.

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