Основний захисник Арсенала травмувався напередодні матчу з Реалом

Центральний захисник Арсенала Габріел дос Сантос Магальяйнс зазнав пошкодження у матчі 30 туру Англійської Прем'єр-ліги проти Фулгема.

Бразилець ймовірно отримав травму підколінного сухожилля та на 16 хвилині був замінений на польського оборонця Якуба Ківьора.

Після першої половини гри "каноніри" ведуть в рахунку 1:0. Український гравець лондонців Олександр Зінченко знаходиться на лаві для запансих.

Зауважимо, що вже 8 квітня на підопічних Мікеля Артети очікує перша гра 1/4 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА проти мадридського Реала. Також 5 квітня Арсенал зустрінеться з Евертоном Віталія Миколенка в межах АПЛ.

Окрім Габріела в лазареті лондонського клубу знаходяться захисники Калафіорі та Томіясу, а також нападники Жезус і Гаверц.

Бразильський захисник у нинішньому сезоні провів 41 матч в усіх турнірах, забив 5 голів та віддав 3 асисти.