Троль дня: гравець Арсенала принизив Тоттенгем і його фанатів під час трансляції

Захисник Арсенала Габріел потрапив у скандал через свій нещодавній стрім, на якому він грав у футбол на приставці.

Бразилець вирішив відповісти на повідомлення фаната, який під час трансляції попросив виконати його невелике прохання.

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"Подивись у камеру, якщо "шпори" – лайно", – написав у чат на PS5 якийсь вболівальник.

Габріел, який є затятим фанатом Арсенала та хейтером Тоттенгема, звісно ж, подивився у камеру, чим викликав багато сміху і ненависті у глядачів.

Нагадаємо, це вже не вперше бразилець тролить "шпор". Раніше дружина футболіста опублікувала в себе в соцмережах фото із трьома нагородами чоловіка "Найкращому гравцю матча", і всі вони були отримані в іграх проти Тоттенгема.

Цього сезону на рахунку 27-річного центрбека 3 голи та 1 результативна передача у 17 матчах АПЛ.