Арсенал втратив основного захисника до кінця сезону

Центральний захисник Арсенала та збірної Бразилії Габріел вибув з гри до завершення поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Габріел отримав травму підколінного сухожилля 1 квітня в матчі 30 туру АПЛ проти Фулгема (перемога 2:1) та був замінений на Якуба Ківьора вже на 16 хвилині. Сьогодні лікарі Арсенала дійшли до висновку про те, що Габріелу необхідна операція. Це виключає можливість повернення 27-річного бразильця в гру в поточному сезоні.

Окрім Габріела в лазареті лондонського клубу знаходяться захисники Калафіорі та Томіясу, а також нападники Жезус і Гаверц. Бразильський захисник у нинішньому сезоні провів 41 матч в усіх турнірах, забив 5 голів та віддав 3 асисти.