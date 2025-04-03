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Арсенал втратив основного захисника до кінця сезону

Олег Дідух — 3 квітня 2025, 16:40
Арсенал втратив основного захисника до кінця сезону
Габріел
Getty Images

Центральний захисник Арсенала та збірної Бразилії Габріел вибув з гри до завершення поточного сезону.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Габріел отримав травму підколінного сухожилля 1 квітня в матчі 30 туру АПЛ проти Фулгема (перемога 2:1) та був замінений на Якуба Ківьора вже на 16 хвилині. Сьогодні лікарі Арсенала дійшли до висновку про те, що Габріелу необхідна операція. Це виключає можливість повернення 27-річного бразильця в гру в поточному сезоні.

Окрім Габріела в лазареті лондонського клубу знаходяться захисники Калафіорі та Томіясу, а також нападники Жезус і Гаверц. Бразильський захисник у нинішньому сезоні провів 41 матч в усіх турнірах, забив 5 голів та віддав 3 асисти.

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