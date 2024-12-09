Артета розповів, чи зможе Зінченко зіграти в шостому турі Ліги чемпіонів

Наставник лондонського Арсеналу Мікель Артета розповів про стан травмованих футболістів у команді (Олександра Зінченка, Габріеля, Рікардо Калафьорі) напередодні гри шостого туру Ліги чемпіонів проти Монако.

Іспанського спеціаліста цитує видання The Standard.

"Я сподіваюся, що вони зіграють, але це скоріше питання до лікарів і фізіотерапевтів, які повинні зрозуміти, на якому етапі відновлення перебувають футболісти", – розповів наставник.

Також наставник "канонірів" подякував своїм підопічним за універсалізм на полі. Артета наголосив на тому, що кожен гравець відповідає його вимогам, на якій позиції він би не грав.

"Нам не вистачає багатьох гравців в обороні. Добре те, що, що кого б ми не ставили, вони відповідають хорошим настроєм та класною грою", – заявив Артета.

Наразі "каноніри" в загальній таблиці Ліги чемпіонів займають сьому сходинку. У підопічних Артети 10 очок після п’яти зіграних матчів.

Нагадаємо, лідер збірної України був відсутній в заявці на гру 15-го туру проти Фулгема (1:1).