Зінченко отримав травму та пропустить матч АПЛ проти Фулгема

Український футболіст лондонського Арсенала Олександр Зінченко отримав травму, через що пропустить гру 15 туру АПЛ проти Фулгема.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Деталі пошкодження та терміни відновлення гравця збірної України наразі не повідомляється.

Зазначимо, що у попередньому турі Зінченко вийшов у стартовому складі проти Манчестер Юнайтед (2:0) та відіграв 71 хвилину. Для нього це був перший вихід в основі з серпня, коли Арсенал обіграв Вулвергемптон (2:0).

"Каноніри" наразі ділять другу та третю позицію з Челсі. В обох команд по 28 балів. Лідирує у чемпіонаті Ліверпуль з 35 очками.