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Пропустили з пенальті, якого не було, – Артета висловився про нічию з Евертоном

Володимир Максименко — 5 квітня 2025, 17:50
Пропустили з пенальті, якого не було, – Артета висловився про нічию з Евертоном
Мікель Артета
Арсенал

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета розкритикував рішення арбітра призначити пенальті у ворота його команди, який коштував перемоги над Евертоном.

Фахівець дав свій коментар beIN Sports.

"Ми пропустили після пенальті, якого не було і це абсолютно очевидно. Такого контакту недостатньо, і він починається ще за межами штрафного, а в штрафному — нічого немає".

Якщо і був якийсь контакт у штрафному, то О'Браєн мав отримати червону картку. У нього вже була жовта, і він завадив Давіду Раї швидко розіграти м'яч", – розповів Артета.

За підсумками поєдинку "каноніри" залишаються на другому місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 62 очки. Перше місце посідає Ліверпуль – 73 залікові бали та гра у запасі.

Раніше Мікель Артета прокоментував кадрові проблеми своєї команди через травми.

Чемпіонат Англії, АПЛ Мікель Артета Евертон Арсенал Лондон

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