Пропустили з пенальті, якого не було, – Артета висловився про нічию з Евертоном
Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета розкритикував рішення арбітра призначити пенальті у ворота його команди, який коштував перемоги над Евертоном.
Фахівець дав свій коментар beIN Sports.
"Ми пропустили після пенальті, якого не було і це абсолютно очевидно. Такого контакту недостатньо, і він починається ще за межами штрафного, а в штрафному — нічого немає".
Якщо і був якийсь контакт у штрафному, то О'Браєн мав отримати червону картку. У нього вже була жовта, і він завадив Давіду Раї швидко розіграти м'яч", – розповів Артета.
За підсумками поєдинку "каноніри" залишаються на другому місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 62 очки. Перше місце посідає Ліверпуль – 73 залікові бали та гра у запасі.
Раніше Мікель Артета прокоментував кадрові проблеми своєї команди через травми.