Пропустили з пенальті, якого не було, – Артета висловився про нічию з Евертоном

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета розкритикував рішення арбітра призначити пенальті у ворота його команди, який коштував перемоги над Евертоном.

Фахівець дав свій коментар beIN Sports.

"Ми пропустили після пенальті, якого не було і це абсолютно очевидно. Такого контакту недостатньо, і він починається ще за межами штрафного, а в штрафному — нічого немає".

Якщо і був якийсь контакт у штрафному, то О'Браєн мав отримати червону картку. У нього вже була жовта, і він завадив Давіду Раї швидко розіграти м'яч", – розповів Артета.

🗣️ "We conceded a penalty that in my opinion was not a penalty, very clear."



Mikel Arteta's thoughts following the Gunners' 1-1 draw at Goodison Park.



🎙️ @AndyKerrtv #beINPL #EVEARS #Arsenal pic.twitter.com/y9WzLQdQWY — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) April 5, 2025

За підсумками поєдинку "каноніри" залишаються на другому місці у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 62 очки. Перше місце посідає Ліверпуль – 73 залікові бали та гра у запасі.

Раніше Мікель Артета прокоментував кадрові проблеми своєї команди через травми.