Ми впораємось, – Артета прокоментував чергову травму у складі Арсенала

Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета висловився про травму одного з лідерів команди Габріела Магальяеса.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Це насправді важко перетравити, адже до нас тільки повернувся Букайо Сака, а ми одразу втрачаємо Габі. Важко, але ми впораємось, команда неодноразово це доводила.



Ми повинні знайти рішення і рухатись далі, як ми й робимо протягом всього сезону. Звісно, це серйозна втрата, але команда повинна знайти ресурс, щоб впоратись із ситуацією", – заявив Артета.