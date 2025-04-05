Ми впораємось, – Артета прокоментував чергову травму у складі Арсенала
Головний тренер лондонського Арсенала Мікель Артета висловився про травму одного з лідерів команди Габріела Магальяеса.
Слова фахівця наводить ESPN.
"Це насправді важко перетравити, адже до нас тільки повернувся Букайо Сака, а ми одразу втрачаємо Габі. Важко, але ми впораємось, команда неодноразово це доводила.
Ми повинні знайти рішення і рухатись далі, як ми й робимо протягом всього сезону. Звісно, це серйозна втрата, але команда повинна знайти ресурс, щоб впоратись із ситуацією", – заявив Артета.
Бразильський захисник у нинішньому сезоні провів 41 матч в усіх турнірах, забив 5 голів та віддав 3 асисти.
Зазначимо, що сьогодні "каноніри" зіграють матч 31 туру АПЛ проти Евертона. До заявки на цю зустріч не потрапив український футболіст "ірисок" Віталій Миколенко.
Раніше колишній гравець Арсенала Еммануель Петі назвав обох тренерів обох манчестерських команд головними розчаруваннями сезону.