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Ми показали недостатній рівень, – Артета прокоментував поразку від Вест Гема

Володимир Максименко — 23 лютого 2025, 07:11
Ми показали недостатній рівень, – Артета прокоментував поразку від Вест Гема
Мікель Артета
Арсенал

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував неочікувану поразку команди від Вест Гема в матчі 26 туру АПЛ.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Відсутність нападника? Ні, я це буду заперечувати, не в цьому була проблема.

Сьогодні я казатиму про той рівень, який був у гравців та мене. Це недостатньо для команди, яка хоче стати чемпіоном.

Попри відсоток володіння м'ячем та 20 ударів, у мене не було відчуття, що ми знаходимось на потрібному рівні, щоб перевернути гру.

Команді треба бути злою. Ми не змогли продемонструвати належний рівень гри, тому я теж дуже злий. Тепер нам просто треба працювати, але зараз не все в наших руках, що теж мене дуже дратує", – розповів Артета.

Зазначимо, що після 26 турів лондонці знаходяться на другому місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 53 залікові бали. Ліверпуль набрав 61 очок, але сьогодні зіграє проти Манчестер Сіті – стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Свій наступний матч "каноніри" зіграють 26 лютого – суперником стане Ноттінгем Форест.

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