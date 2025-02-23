Ми показали недостатній рівень, – Артета прокоментував поразку від Вест Гема

Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував неочікувану поразку команди від Вест Гема в матчі 26 туру АПЛ.

Слова фахівця наводить ESPN.

"Відсутність нападника? Ні, я це буду заперечувати, не в цьому була проблема.

Сьогодні я казатиму про той рівень, який був у гравців та мене. Це недостатньо для команди, яка хоче стати чемпіоном.



Попри відсоток володіння м'ячем та 20 ударів, у мене не було відчуття, що ми знаходимось на потрібному рівні, щоб перевернути гру.



Команді треба бути злою. Ми не змогли продемонструвати належний рівень гри, тому я теж дуже злий. Тепер нам просто треба працювати, але зараз не все в наших руках, що теж мене дуже дратує", – розповів Артета.