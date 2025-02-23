Ми показали недостатній рівень, – Артета прокоментував поразку від Вест Гема
Головний тренер Арсенала Мікель Артета прокоментував неочікувану поразку команди від Вест Гема в матчі 26 туру АПЛ.
Слова фахівця наводить ESPN.
"Відсутність нападника? Ні, я це буду заперечувати, не в цьому була проблема.
Сьогодні я казатиму про той рівень, який був у гравців та мене. Це недостатньо для команди, яка хоче стати чемпіоном.
Попри відсоток володіння м'ячем та 20 ударів, у мене не було відчуття, що ми знаходимось на потрібному рівні, щоб перевернути гру.
Команді треба бути злою. Ми не змогли продемонструвати належний рівень гри, тому я теж дуже злий. Тепер нам просто треба працювати, але зараз не все в наших руках, що теж мене дуже дратує", – розповів Артета.
Зазначимо, що після 26 турів лондонці знаходяться на другому місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 53 залікові бали. Ліверпуль набрав 61 очок, але сьогодні зіграє проти Манчестер Сіті – стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.
Свій наступний матч "каноніри" зіграють 26 лютого – суперником стане Ноттінгем Форест.
Раніше легенда Манчестер Юнайтед назвав головну помилку Артети у сезоні-2024/25.