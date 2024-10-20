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Артета: Використаємо сьогоднішній біль у вівторок проти Шахтаря

Андрій Яросименко — 20 жовтня, 11:32
Артета: Використаємо сьогоднішній біль у вівторок проти Шахтаря
Мікель Артета
Getty images

Головний тренер Арсенала Мікель Артета розповів, що команда використає біль від поразки Борнмуту у 8 турі АПЛ на матчі Ліги чемпіонів проти донецького Шахтаря.

Його слова передає пресслужба клубу.

"Як ми можемо оговтатися? Ну, треба використати біль, який ми відчуваємо зараз, у вівторок проти Шахтаря – це найкращий спосіб зробити це. Не потрібно шкодувати себе через те, що це сталося знову, тричі за вісім матчів, що ми втратили нашого капітана та одного з найкращих гравців. Треба зберегти енергію, ці хлопці заслуговують на це тим, як вони намагаються і хочуть, ми знову вийдемо на поле у вівторок", – сказав Артета.

Нагадаємо, "каноніри" зустрінуться з "гірниками" у третьому турі Ліги чемпіонів. Зустріч відбудеться на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні, стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом. Чемпіон проведе текстову трансляцію поєдинку.

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