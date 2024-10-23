Воробей: Шахтар почав грати після відбитого пенальті

Колишній нападник донецького Шахтаря Андрій Воробей вважає, що у матчі 3 туру Ліги чемпіонів проти лондонського Арсенала (1:0), "гірники" почали грати лише після відбитого пенальті.

Його слова передає Sport.ua.

"До Різника питань немає. Він у пропущеному голі не винний. Такий пропущений м'яч – це справа випадку, таке буває у футболі. А пенальті він відбив, загалом грав впевнено! Удар від Мартінеллі він прийняв. Різник виручав Шахтар, тож питань до нього немає. В принципі, як і до гри захисту загалом питань немає. Непогано зіграли, але пропустили. Але мені здається, що Арсенал грав у пів сили з нашою командою. А Шахтар, повторюся, почав грати після відбитого пенальті", – сказав Воробей.

Нагадаємо, на 29-й хвилині гри Різник відзначився автоголом, а вже у другому таймі він парирував удар Леандро Троссарда з 11-метрової позначки. Це сталося на 77-й хвилині гри, коли бельгієць безхитрісно пробив по центру, а голкіпер "гірників" виставив ноги і відбив удар.

Українець став лише третім воротарем в історії Ліги чемпіонів, хто робив це в одному матчі.

Після трьох турів ЛЧ у Шахтаря лише одне очко, набране у грі з Болоньєю, а Арсенал відтепер має в активі сім балів. У наступному турі "гірники" 6 листопада зіграють проти швейцарського Янг Бойз, а "каноніри" у цей же день завітають до міланського Інтера.