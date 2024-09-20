Купцов – про Судакова: Можливо, у нього зараз йде спад

Колишній гравець Шахтаря та Андрій Купцов прокоментував гру Георгія Судакова у матчі Ліги чемпіонів між "гірниками" та Болоньєю (0:0). Він припускає, що у 22-річного футболіста зараз спад.

Його слова передає UA-Футбол.

"Судаков – гравець психологічно стійкий, і я не думаю, що на нього може так сильно вплинути факт незабитого пенальті. А ось те, що у цього футболіста намітився певний спад, це ми помічаємо з його гри в чемпіонаті України. Є моменти, коли може не забити з вигідної позиції, трапляються й інші невдалі дії. Може це справді якийсь спад, якась невпевненість у грі з'явилися.

Плюс до цього підвищена увага до Судакова. Ми знаємо, що про нього багато говорять і пишуть: мовляв, багато клубів його хочуть. Може, це певною мірою теж на Георгія впливає. Адже на нього як на ключового гравця Шахтаря лягає тягар відповідальності і він, як лідер команди, повинен її вести за собою", – сказав Купцов.