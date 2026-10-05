Арсенал наблизився до нового контракту з Райсом, але затягує переговори з трьома зірками

Арсенал досяг прогресу в переговорах щодо продовження контракту з Декланом Райсом.

Про це повідомляє Caughtoffside.

За інформацією джерела, домовленість із Райсом ще не досягнута, проте обидві сторони оптимістично оцінюють можливість підписання нової угоди найближчим часом.

Водночас майбутнє Мартіна Едегора, Кая Гаверца та Давіда Раї залишається менш визначеним. Контракти всіх трьох футболістів розраховані до 2028 року.

Втім, видання не пов'язує затримку з конкретними проблемами між футболістами та клубом.

У сезоні-2026/27 Деклан Райс провів 7 матчів за Арсенал в усіх турнірах, віддав 2 результативні передачі та поки не забивав.

Як відомо, у вересні Арсенал узгодив умови нового контракту з головним тренером команди Мікелем Артетою.