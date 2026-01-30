Українська правда
Арсенал оголосив про підписання попереднього контракту зі своїм 16-річним талантом

Володимир Максименко — 30 січня 2026, 11:46
Макс Доуман та Мікель Артета
Макс Доуман (по центру)
Арсенал

Лондонський Арсенал підписав попередній контракт зі своїм головим талантом академії Максом Доуманом.

Про це повідомила пресслужба "канонірів".

Угоду, яку сторони уклали – стіпендіальний контракт, який стане професійним 31 грудня 2026 року, коли Доуману виповниться 17 років.

"Я був у клубі все своє життя, тож це дійсно дуже багато для мене означає. Тут настільки чіткий шлях розвитку, гравці, які пройшли через нашу академію, такі як Букайо, Майлз, Ітан – вони всі по-справжньому мене надихають.
Неймовірно мати настільки близько приклади для наслідування, які пережили те саме, що й я. Зараз я дуже радий продовжувати наполегливо працювати над своїм розвитком", – поділився емоціями Доуман.

Цього сезону Доуман зіграв п'ять матчів у всіх турнірах, в яких віддав одну результативну передачу.

