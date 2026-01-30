Арсенал оголосив про підписання попереднього контракту зі своїм 16-річним талантом

Лондонський Арсенал підписав попередній контракт зі своїм головим талантом академії Максом Доуманом.

Про це повідомила пресслужба "канонірів".

Угоду, яку сторони уклали – стіпендіальний контракт, який стане професійним 31 грудня 2026 року, коли Доуману виповниться 17 років.

We are delighted to announce that Max Dowman has signed a pre-contract agreement with the club that will lead to him signing professional terms when he turns 17 in December.



"Я був у клубі все своє життя, тож це дійсно дуже багато для мене означає. Тут настільки чіткий шлях розвитку, гравці, які пройшли через нашу академію, такі як Букайо, Майлз, Ітан – вони всі по-справжньому мене надихають.

Неймовірно мати настільки близько приклади для наслідування, які пережили те саме, що й я. Зараз я дуже радий продовжувати наполегливо працювати над своїм розвитком", – поділився емоціями Доуман.

Цього сезону Доуман зіграв п'ять матчів у всіх турнірах, в яких віддав одну результативну передачу.

