Арсенал оголосив про підписання попереднього контракту зі своїм 16-річним талантом
Макс Доуман (по центру)
Арсенал
Лондонський Арсенал підписав попередній контракт зі своїм головим талантом академії Максом Доуманом.
Про це повідомила пресслужба "канонірів".
Угоду, яку сторони уклали – стіпендіальний контракт, який стане професійним 31 грудня 2026 року, коли Доуману виповниться 17 років.
"Я був у клубі все своє життя, тож це дійсно дуже багато для мене означає. Тут настільки чіткий шлях розвитку, гравці, які пройшли через нашу академію, такі як Букайо, Майлз, Ітан – вони всі по-справжньому мене надихають.
Неймовірно мати настільки близько приклади для наслідування, які пережили те саме, що й я. Зараз я дуже радий продовжувати наполегливо працювати над своїм розвитком", – поділився емоціями Доуман.
Цього сезону Доуман зіграв п'ять матчів у всіх турнірах, в яких віддав одну результативну передачу.
Раніше повідомлялось, що юний гравець Арсенала встановив віковий рекорд АПЛ.