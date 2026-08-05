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Досвідчений український хавбек став гравцем італійського клубу

Олексій Мурзак — 5 серпня 2026, 13:46
Досвідчений український хавбек став гравцем італійського клубу
Артем Радченко
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Кальві Ноалі оголосив про підписання українського півзахисника Артема Радченка.

Про це повідомила пресслужба італійського клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Попереднім клубом 31-річного хавбека був литовський Таурас, за який він у сезоні-2025/26 провів 17 матчів, де забив 3 голи та віддав 4 асисти.

Окрім чемпіонату Литви, Артем також мав досвід у інших європейських клубах, зокрема: Хайдук (Хорватія), Єлгава (Латвія), Хіберніанс (Мальта). В Україні Радченко виступав за Металіст, Говерлу, Миколаїв, Перемогу з Дніпра.

Кальві Ноалі виступає в Серії D – четвертому за силою дивізіоні італійського футболу. У минулому сезоні команда грала в групі C та завершила чемпіонат на 12-й позиції.

Напередодні стало відомо, що півзахисник Владлен Юрченко став гравцем Зорі.

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