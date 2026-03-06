Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Український півзахисник на правах вільного агента підписав контракт з литовським клубом

Олексій Мурзак — 6 березня 2026, 21:05
Український півзахисник на правах вільного агента підписав контракт з литовським клубом
Артем Радченко
ФК Таурас

Литовський Таурас оголосив про підписання українського півзахисника Артема Радченка.

Про це повідомила пресслужба команди.

Попереднім клубом 31-річного гравця був також колектив з чемпіонату Литви – Трансінвест, де Радченко виступав до 1 лютого 2026 року, а після того перебував у статусі вільного агента.

Артем вже не перший сезон грає у Литві, раніше він захищав кольори команд Дайнава та Йонава.

Також мав досвід у інших європейських клубах, зокрема: Хайдук (Хорватія), Єлгава (Латвія), Хіберніанс (Мальта). В Україні Радченко виступав за Металіст, Говерлу, Миколаїв, Перемогу з Дніпра.

Раніше Таурас, який виступає у другому за силою дивізіоні Литви, також підписав українських футболістів Івана Кошкоша, Артема Онищенка, Єгора Рогача та Іллю Середу, які приєдналися до команди у статусі вільних агентів.

Напередодні першоліговий Фенікс-Маріуполь оголосив про підписання півзахисників Павла Оріховського та Назара Грицака.

Футбольні трансфери

Футбольні трансфери

Клуб МЛС готовий відкласти трансфер Грізманна до літа
Ексзірка Манчестер Юнайтед став гравцем Корінтіанс
Вінгер Буковини перейшов у Прикарпаття
Ліверпуль цікавиться молодим талантом Лейпцига: івуарійський 19-річний вінгер може замінити Салаха
Карпати позбулись норовистого легіонера, який вигравав Кубок Лібертадорес

Останні новини