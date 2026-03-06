Український півзахисник на правах вільного агента підписав контракт з литовським клубом

Литовський Таурас оголосив про підписання українського півзахисника Артема Радченка.

Про це повідомила пресслужба команди.

Попереднім клубом 31-річного гравця був також колектив з чемпіонату Литви – Трансінвест, де Радченко виступав до 1 лютого 2026 року, а після того перебував у статусі вільного агента.

Артем вже не перший сезон грає у Литві, раніше він захищав кольори команд Дайнава та Йонава.

Також мав досвід у інших європейських клубах, зокрема: Хайдук (Хорватія), Єлгава (Латвія), Хіберніанс (Мальта). В Україні Радченко виступав за Металіст, Говерлу, Миколаїв, Перемогу з Дніпра.

Раніше Таурас, який виступає у другому за силою дивізіоні Литви, також підписав українських футболістів Івана Кошкоша, Артема Онищенка, Єгора Рогача та Іллю Середу, які приєдналися до команди у статусі вільних агентів.

