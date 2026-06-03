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Рекордсмен та капітан Металіста попрощався з клубом наприкінці чемпіонату

Микола Літвінов — 3 червня 2026, 21:36
Рекордсмен та капітан Металіста попрощався з клубом наприкінці чемпіонату
Владислав Рибак
ФК Металіст

Голкіпер та капітан харківського Металіста Владислав Рибак завершив свої виступи за команду.

Про це повідомляє пресслужба "жовто-синіх".

"ФК Металіст щиро бажає Владиславу успіхів, підкорення нових спортивних вершин та всього найкращого у подальшій кар'єрі!", – йдеться у повідомленні клубу.

Останнім матчем 24-річного воротаря за харківський колектив стало протистояння проти Чорноморця в останньому, 30-му турі, Першої ліги (1:0 – перемога одеського клубу). Владислав покинув Металіст із рекордом. Він став першим гравцем в історії клубу, який відіграв усі матчі в сезоні.

У кампанії 25/26 Владислав Рибак провів у футболці "жовто-синіх" 32 гри в усіх турнірах, у них пропустив 37 м'ячів та 7 разів залишив ворота недоторканними. Владислав Рибак доєднався до харківського клубу влітку 2022-го року. За цей час провів у команді 77 поєдинків. 

Металіст завершив цьогорічний сезон на сьомому місці у Першій лізі. До стикових матчів за вихід в Українську Прем'єр-лігу харківській команді не вистачило 16 очок.

Металіст Владислав Рибак

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