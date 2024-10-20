Довбик вийде в старті Роми на матч проти Інтера

Український нападник італійської Роми Артем Довбик розпочне матч 8 туру Серії А проти Інтера у стартовому складі.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Участь 27-річного форварда у цьому поєдинку була під сумнівом, адже українець повернувся у розташування команди з невеликим пошкодженням, але напередодні головний тренер "вовків" Іван Юрич повідомив, що Довбик повністю готовий до гри.

Матч проти чинного чемпіона Італії підопічні Івана Юрича проведуть у неділю, 20 жовтня. Початок – о 21:45 за київським часом.

Наразі в активі Довбика 4 голи та 1 асист у 8 матчах за Рому.