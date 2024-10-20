Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Довбик вийде в старті Роми на матч проти Інтера

Олексій Мурзак — 20 жовтня, 20:56
Довбик вийде в старті Роми на матч проти Інтера
Артем Довбик
Getty Images

Український нападник італійської Роми Артем Довбик розпочне матч 8 туру Серії А проти Інтера у стартовому складі.

Про це повідомила клубна пресслужба.

Участь 27-річного форварда у цьому поєдинку була під сумнівом, адже українець повернувся у розташування команди з невеликим пошкодженням, але напередодні головний тренер "вовків" Іван Юрич повідомив, що Довбик повністю готовий до гри.

Матч проти чинного чемпіона Італії підопічні Івана Юрича проведуть у неділю, 20 жовтня. Початок – о 21:45 за київським часом.

Наразі в активі Довбика 4 голи та 1 асист у 8 матчах за Рому.

Інтер Рома Чемпіонат Італії, Серія А Артем Довбик

Інтер

Наполі мінімально обіграв Емполі і продовжує лідирувати в Серії А, розгром від Фіорентини
Рома Довбика зіграє проти Інтера, Емполі прийме Наполі у 8 турі Серії А
Екснападник Інтера та Роми порівняв Довбика з Тюрамом
Рома – Інтер: де дивитися матч Серії А
Довбика допустили до матчу з Інтером

Останні новини